Antofagasta x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Sul-Americana

Antofagasta e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Regional de Antofagasta, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, Flu e Antofagasta empataram sem gols.

Antofagasta x Fluminense terá transmissão pelo canal online DAZN e acompanhamento minuto a minuto do Estado. O classificado do duelo irá para um sorteio com todos os outros times assegurados na segunda fase para saber quem irá enfrentar.

O Fluminense vive uma semana decisiva, que começou no domingo, quando empatou por 1 a 1 com o Botafogo. Enfrenta o Antofagasta nesta quarta e no domingo volta a campo para enfrentar o Flamengo, novamente no Carioca, pelo último jogo da fase de grupos da Taça Rio.

O Antofagasta, que é o 12º colocado do Campeonato Chileno, torneio disputado por 16 equipes, vem de quatro partidas sem vitórias - entre elas, o empate com o Fluminense. Na última rodada do Chileno, perdeu fora de casa para o Everton por 1 a 0.