Antônia Reis, mãe do ex-goleiro Marcos, falece aos 83 anos de idade

Antônia Reis, mãe do ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e da seleção brasileira, faleceu neste domingo aos 83 anos de idade em Marília, no interior de São Paulo. Segundo o portal Uol, a morte aconteceu em decorrência de complicações de uma cirurgia no fêmur.

Dona Antônia morava em Oriente, também no interior paulista e precisou passar pela cirurgia após sofrer uma queda em casa. Ela não apresentava problemas de saúde preexistentes.

O Palmeiras lamentou a morte de Antônia nas redes sociais. "É com muito pesar que lamentamos o falecimento de Dona Antônia, mãe do ídolo São Marcos. Nossas condolências e todo apoio aos amigos e familiares neste momento difícil", escreveu o clube no Twitter, ao lado de uma foto do goleiro com os pais. O próprio Marcos postou uma imagem sobre luto em sua conta no instagram.

Dona Antônia foi uma grande incentivadora da carreira do filho, até chorando quando ele anunciou a aposentadoria, em 2011. Segundo a minibiografia de Marcos no site oficial do Palmeiras, o goleiro creditava ao pai o amor pelo futebol, mas à mãe o amor pelo clube alviverde.