Antônio Carlos admite discussão e revela indisciplina A informação de que Antônio Carlos teria discutido de forma áspera com Robert nesta segunda-feira, no retorno do Palmeiras do Rio para São Paulo, fez com que o técnico viesse a público para esclarecer o corrido. O treinador não só confirmou o desentendimento dentro do ônibus palmeirense, como também revelou um ato de indisciplina de alguns jogadores.