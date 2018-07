Antônio Carlos admite evolução tardia no Botafogo

"Os zagueiros em geral costumam ter uma evolução maior aos 25, 26 anos... Eu estou com 28, já estava na hora", disse o defensor, para depois completar: "A gente fica mais maduro principalmente na questão de posicionamento".

A evolução exibida nas últimas temporadas fez Antônio Carlos sonhar com uma convocação para a seleção brasileira, mas o seu desejo acabou não se materializando no ano passado, quando ele tinha esperança de ser chamado para defender o Brasil contra a Argentina no Superclássico das Américas. Na época, Elkeson, Jefferson e Cortez, hoje no São Paulo, foram convocados como jogadores do Botafogo, sendo que os dois últimos deles atuaram como titulares na vitória por 2 a 0 sobre os argentinos, em Belém, que deu o título desta disputa sul-americana à seleção de Mano Menezes.

"Eu trabalho para fazer bem o meu papel aqui, e é claro que tenho o sonho de ser convocado. Na convocação para o jogo contra a Argentina eu estava ansioso. Fiquei triste porque foi uma coisa que não aconteceu, mas já estava pronto para o sim e para o não", disse o defensor, que prefere não carregar o rótulo de xerife da defesa botafoguense, como chegou a ser retratado em uma recente charge produzida pelo departamento de marketing do clube.

"Me acho maduro. Daqui a pouco começam me chamar de experiente, aí é fogo... Tenho uns quatro anos ainda até esta época, então espero que essa convocação chegue logo", completou Antônio Carlos, cuja eficiência na zaga voltará a ser colocada à prova na partida do próximo domingo, contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.