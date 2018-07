Antônio Carlos agradece apoio e defende Diego Souza

Antônio Carlos também saiu em defesa de Diego Souza nesta sexta-feira, no dia seguinte à vitória do Palmeiras sobre o Atlético-GO, pela Copa do Brasil. O técnico agradeceu o apoio da torcida presente no Palestra Itália, mas pediu paciência com o meia, que saiu vaiado de campo e respondeu com xingamentos e gestos obscenos.

"A gente pediu o estádio lotado e a torcida compareceu e ajudou com força. Só acho que os torcedores precisam entender o momento do jogo. O Diego Souza, pelo gesto que fez, não pode ser crucificado. Ele é um dos nossos principais jogadores e vai voltar a dar felicidade para a torcida", afirmou.

Apesar da vitória suada, com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o treinador aprovou a atuação do Palmeiras. "Se faltou brilho, sobrou técnica e superação. Nosso time teve concentração do início ao fim, e quando fomos pressionados, contamos com o Marcos numa grande noite. Acho que o resultado foi merecido, pois chegamos com perigo ao gol do adversário", avaliou.

Antônio Carlos atribuiu a dificuldade do time na quinta à qualidade do adversário. "O Atlético-GO foi um dos principais adversários que já enfrentamos, pois é um time muito bem treinado. Temos de valorizar a atuação deles e ainda mais a nossa, pois crescemos na parte técnica e tática".

Depois da vitória, o técnico espera um confronto de forte marcação na partida da volta, na quarta-feira, no Estádio Serra Dourada. "Eles vão precisar sair para o jogo, pois necessitam do gol. Acho que a marcação será forte dos dois lados, mas o jogo ficará um pouco mais aberto e atraente. Assim como foi contra o Atlético-PR, precisamos fazer um jogo de inteligência e aproveitar mais as oportunidades".