Antonio Carlos assina até 2014 e exalta São Paulo

SÃO PAULO - Novo reforço do São Paulo, o zagueiro Antonio Carlos assinou contrato até dezembro de 2014 e já treina no novo clube. O jogador, que estava no Botafogo, comemorou a oportunidade de atuar pelo clube do Morumbi e revelou o desejo de conquistar títulos, mesmo que o time esteja, nesse momento, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

"É um time que sempre briga por títulos e isso pesa na escolha de qualquer jogador. Jogar contra o São Paulo foi sempre duro e, agora, estou aqui. Quero muito mostrar o meu futebol e manter a equipe na disputa por mais conquistas para a história do clube", afirmou.

Apesar de ter treinado nos últimos dias no São Paulo, Antonio Carlos não viajou com a delegação para o duelo de domingo com o Flamengo, no Mané Garrincha, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque não teve seu contrato regularizado. Neste sábado, o zagueiro afirmou que não vê a hora de jogar ao lado do goleiro Rogério Ceni, que é um dos seus ídolos.

"Estou ansioso de poder entrar em campo e poder representar o clube. Conheço o trabalho sério do São Paulo e enfrentá-lo foi sempre difícil. Já joguei muitas vezes contra vários times bons do São Paulo e sou grande fã do Rogério. Agora, tenho a felicidade de estar com um grande ídolo, não só da equipe, mas como do futebol brasileiro", disse.