Antonio Carlos assina até 2016 e oficializa retorno ao Fluminense

Antonio Carlos é o segundo reforço confirmado pelo Fluminense para a disputa do Campeonato Brasileiro, ambos para o sistema defensivo. Antes dele, o clube havia contratado o volante Pierre, que não vinha sendo aproveitado no Atlético Mineiro, o que facilitou a sua liberação.

A situação de Antonio Carlos é parecida, afinal, o zagueiro nem foi inscrito pelo São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. Nesta temporada, ele só entrou em campo uma vez, em um duelo com o Vasco em Manaus, válido pelo Torneio Super Series, uma competição amistosa.

No Fluminense, Antonio Carlos se junta aos zagueiros Marlon, Gum, Henrique, Guilherme Mattis, Victor Oliveira e João Filipe. O jogador, de 31 anos, retorna ao clube em que iniciou a carreira e do qual foi o herói da conquista do título do Campeonato Carioca de 2005 ao marcar o gol da vitória sobre o Volta Redonda nos instantes finais da decisão.

Depois, ele teve passagens por Ajaccio, da França, Atlético-PR, Atlético-GO e Botafogo, antes de chegar ao São Paulo em 2013. Agora Antonio Carlos está de volta ao Fluminense, com contrato até o final da próxima temporada.