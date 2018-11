Antônio Carlos celebra recorde pessoal no Palmeiras e elogia defesa

O ano de 2018 já é especial para o zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras, mesmo sem ter chegado ao fim a definição do Campeonato Brasileiro. O defensor bateu no último domingo, contra o Atlético-MG, o recorde pessoal de partidas disputas em uma temporada, fora completar a sequência de dois meses sem perder. A última derrota dele foi em 12 de setembro, para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Antônio Carlos chegou no domingo ao 52º jogo na temporada e superou a marca de 51 partidas obtidas pelo Avaí, em 2014. O zagueiro comemora também que o time tem a melhor defesa do Brasileiro, com 23 gols sofridos. "O segredo para termos esses números é a concorrência alta que existe no elenco. Numa competição longa como é o Brasileirão é preciso ter um grupo forte e hoje no Palmeiras, mesmo com lesões e suspensões, a comissão técnica sabe que pode contar com qualquer jogador", explicou.

Contratado de forma efetiva pelo Palmeiras neste ano, Antônio Carlos se diz realizado pela temporada feita até o momento. "Muito contente em quebrar o meu recorde de jogos num ano. Fazer mais de 50 partidas numa temporada, ainda mais em um elenco como esse do Palmeiras é algo que me deixa muito feliz. Esse ano amadureci muito e isso fez a diferença para minha evolução", comentou.

Titular durante parte da temporada, o zagueiro pode enfrentar nesta quarta-feira o Fluminense, clube que já defendeu nas categorias de base. Uma vitória na quarta-feira, aliada a outro resultado positivo no domingo e tropeços de Inter e de Flamengo, vai dar ao Palmeiras o título brasileiro de forma antecipada.