Antônio Carlos cobra reação no Botafogo e mira clássico

"Temos que nos reerguer. Ficou todo mundo muito chateado pelo que aconteceu, porque vimos que tínhamos condições de chegar", lamentou, se referindo à queda na semifinal, contra o Fluminense. "Agora temos três jogos antes do clássico. Vitórias nessas partidas nos dariam um incentivo muito grande para pegar o Vasco na quarta rodada".

Antes do aguardado confronto contra o Vasco, o Botafogo estreará na Taça Rio nesta quinta, contra o Americano, fora de casa. O clássico será disputado somente no dia 18 de março, no Engenhão. "O time que ganha a Taça Rio chega com mais moral por estar vindo de uma conquista. Espero que possa ser assim esse ano", avaliou o zagueiro.

O time de Antônio Carlos, no entanto, terá um desafio a mais no segundo turno do Estadual. A partir do dia 14 de março, o Botafogo disputará também a Copa do Brasil. "Agora teremos essa responsabilidade de jogar dois campeonatos ao mesmo tempo. Temos que focar em tudo. O clube está precisando de um título grande e espero que a gente possa ser lembrado como um time que conquistou algo importante para o Botafogo", comentou.

LESÃO - O Botafogo deverá iniciar a Taça Rio sem o meia Elkeson. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no clássico com o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara, e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O departamento médico informará o tempo de tratamento do atleta nos próximos dias.