Antônio Carlos deixa o comando do Palmeiras

O estopim da saída do treinador surgiu na noite de domingo, logo após o empate do Palmeiras por 0 a 0 com o Vasco, no Rio. Segundo Zago, quatro atletas evangélicos receberam autorização para voltar à São Paulo no mesmo dia, antes do restante do elenco, que retornaria apenas na manhã de segunda-feira.

De acordo com o treinador, os quatro atletas pagaram do próprio bolso pela passagem. Com a liberação do grupo, outros quatro atletas, entre eles o atacante Robert, pediram autorização para deixar o hotel onde o Palmeiras estava hospedado no Rio para sair. Antonio Carlos Zago deixou os jogadores aproveitarem a noite, mas impôs um horário para os atletas voltarem ao hotel.

Os jogadores chegaram depois do horário combinado e Robert ainda discutiu com um segurança no saguão do hotel. O treinador foi cobrar os envolvidos, mas resolveu passar o caso para a diretoria após notar que o atacante estava alterado.

A reapresentação do elenco do Palmeiras, que seria na manhã desta terça-feira, foi transferida para o período da tarde. No jogo do próximo sábado, contra o Grêmio, às 18h30, no Palestra Itália, Jorge Porto Iparraguirre, o Parraga, treinador do Palmeiras B, deverá comandar a equipe.

Na tarde desta terça-feira, a diretoria vai conceder uma entrevista coletiva para divulgar oficialmente as decisões do clube. Não está descartada a possibilidade de Robert ser dispensado.

Antônio Carlos foi contratado pelo Palmeiras em fevereiro. O treinador substituiu Muricy Ramalho para tentar superar o fracasso no Campeonato Brasileiro. Sob o seu comando, a equipe não conseguiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista e terminou o torneio na 11ª posição. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético Goianiense.

Após duas rodadas no Brasileirão, a equipe está em sétimo lugar, com quatro pontos. Em 19 partidas sob o comando de Antônio Carlos, o Palmeiras conseguiu nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.