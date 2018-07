Antonio Carlos desfalcará São Paulo contra o Huachipato

Paulo Miranda, recuperado de lesão na perna esquerda, deverá formar dupla com Edson Silva para enfrentar os chilenos. Outra possibilidade seria utilizar o jovem Lucão. Já Alvaro Pereira, com um trauma no joelho direito, é dúvida, mas está em tratamento para poder estar em campo. Caso não possa atuar, ele será substituído por Michel Bastos.

Nas últimas quatro partidas, a defesa do São Paulo não conseguiu ter um bom desempenho. O time sofreu três gols do Corinthians, três do Coritiba, dois do Flamengo e três do Fluminense, totalizando 11 gols em quatro jogos. A média altíssima tem dado dor de cabeça para a comissão técnica, que espera que o setor volte a funcionar nesta terça-feira.