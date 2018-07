Antônio Carlos deve deixar comando do Palmeiras

O técnico Antônio Carlos Zago pode acertar sua saída após reunião com a diretoria do Palmeiras, na manhã desta terça-feira. De acordo com a rádio Bandeirantes, o comandante recebeu a notícia por meio de um telefonema de seu empresário Carlos Leite, que participava do evento de homenagem aos 30 anos da Traffic, parceira do clube, na noite desta segunda.

A discussão entre o Antônio Carlos e Robert, durante o retorno dos palmeirenses do Rio de Janeiro a São Paulo, é apontada como motivo para a demissão do treinador.

No comando do clube alviverde desde fevereiro, Zago não conseguiu fazer boa campanha no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil para afastar a crise que rondava o Palmeiras.

O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possível substituição de Antônio Carlos.