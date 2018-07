Antônio Carlos deve deixar o comando do Palmeiras

A informação de que Antônio Carlos teria discutido de forma áspera com Robert na segunda-feira, no retorno do Palmeiras do Rio para São Paulo, deve ser a principal razão para a demissão do técnico. O treinador confirmou o desentendimento dentro do ônibus palmeirense, como também revelou um ato de indisciplina de alguns jogadores no Rio.

Antônio Carlos foi contratado pelo Palmeiras em fevereiro. O treinador substituiu Muricy Ramalho para tentar superar o fracasso no Campeonato Brasileiro. Sob o seu comando, a equipe não conseguiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista e terminou o torneio na 11ª posição. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético Goianiense.

Após duas rodadas no Brasileirão, a equipe está em sétimo lugar, com quatro pontos. Em 19 partidas sob o comando de Antônio Carlos, o Palmeiras conseguiu nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.