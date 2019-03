Antônio Carlos diz que ataque rápido do Novorizontino deixa Palmeiras em alerta

O zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras, disse nesta sexta-feira que o time estudou o adversário das quartas de final do Campeonato Paulista e identificou um dos perigos do Novorizontino. O defensor citou que o ataque veloz do adversário deixa a equipe alviverde em alerta para não ser surpreendida no encontro deste sábado, às 17h, no estádio Jorge Ismael De Biasi.

"O Novorizontino é uma equipe rápida, e a gente trabalhou durante a semana para não sofrer tanto. Vamos ter um jogo muito difícil e precisamos estar ligados para esse ataque tão rápido do Novorizontino", disse o defensor. A equipe do interior fechou a primeira fase com a quinta melhor campanha geral e marcou dez gols nas doze rodadas disputadas.

O Palmeiras terá direito em Novo Horizonte a jogar com metade da torcida a favor. A diretoria do clube do interior decidiu dividir a carga de ingressos (cerca de 11,5 mil) entre as duas equipes. A decisão agradou ao time alviverde, que conseguirá ter mesmo fora de casa, uma grande quantidade de apoio. "Mesmo se tivesse só torcida do Novorizontino, mostramos que fora de casa a energia positiva de quem está vendo da TV. Com torcida é sempre bom, em massa no estádio, para fazermos um ótimo jogo", comentou.

A partida de volta entre os times será na terça-feira, no Pacaembu, já que o Allianz Parque estará cedido para o show do cantor inglês Paul McCartney. Por coincidência, o Novorizontino também foi o adversário nas quartas de final nos dois últimos anos. O Palmeiras ganhou os quatro encontros e conseguiu classificações tranquilas para as semifinais.

"Será um jogo muito duro, assim como foram todos os outros. Conhecemos o Novorizontino, temos de levar muito a sério", disse o zagueiro. O Palmeiras fechou a preparação para a partida com treino fechado na Academia de Futebol.

Sem Weverton e Gómez, que estão em compromisso com suas seleções, a escalação deve ter: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja.