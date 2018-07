Antônio Carlos diz que chegou o momento da reação

Os dias de treino após a eliminação no Campeonato Paulista parecem ter feito bem ao Palmeiras. Nesta quarta-feira, o técnico Antônio Carlos afirmou que chegou o momento da reação na temporada e prometeu uma equipe vibrante contra o Atlético Paranaense, na quinta, no Palestra Itália, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Veja também:

Edinho treina e está confirmado

"Acho que chegou o momento de reagirmos. Tivemos um final de Paulistão muito ruim, mas conversamos e estamos preparados. Esses dez dias de treinamento foram fundamentais para corrigirmos o time taticamente. Posso prometer uma equipe vibrante e abusando da determinação nessa partida", garantiu o treinador, explicando que a garra pode ser determinante na Copa do Brasil.

"É um torneio diferente e todo cuidado é pouco. Às vezes, só qualidade e técnica não garantem a classificação. Por isso, nosso time precisa dar um algo a mais, ter muita vontade e correr o tempo todo. Se isso acontecer, podemos ter um diferencial nesses confrontos", avaliou.

Embora tenha destacado que o Palmeiras precisa evitar sofrer gols no Palestra Itália, Antônio Carlos disse que o mais importante será vencer. "Conquistar a vitória dentro de casa é sempre fundamental, ainda mais por se tratar da primeira partida. A ideia é não sofrer gols, mas nosso meta é vencer", completou.