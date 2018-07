Antônio Carlos e jogadores do Audax visitam instituição

SÃO PAULO - A comissão técnica e parte do elenco do Audax (antigo Pão de Açúcar) deram uma pausa na preparação da equipe visando à disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista para fazer caridade. Eles visitaram na última sexta-feira, a Fraternidade Irmã Clara, na Zona Oeste de São Paulo. Dentre outras ajudas, o clube doou fraldas para a instituição que cuida de portadores de Paralisia Cerebral.

O técnico do Audax, o ex-zagueiro Antônio Carlos, não escondeu a emoção. "É um trabalho maravilhoso e exemplar. Passamos uma tarde agradável com essas pessoas, que necessitam de ajuda e carinho. Agora vamos tentar levar essas crianças para conhecer o nosso CT e passar essa alegria para todos no clube", disse o treinador.

Além de Zago, o zagueiro Heverton, ex-Grêmio, e o volante Francis, ex-Palmeiras, jogadores que figuram entre os destaques da equipe, também visitaram a instituição.

A Fraternidade visa ajudar os portadores de Paralisia Cerebral através de abrigo aos mais necessitados, além de tratamento, reabilitação, inclusão social e cuidados médicos.

O Audax estreia na Série A-2 no dia 25 de janeiro, contra o Penapolense, fora de casa.