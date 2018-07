Antonio Carlos é liberado para fechar com o Fluminense

O zagueiro Antonio Carlos foi liberado nesta sexta-feira do treino do São Paulo para acertar a transferência para o Fluminense, clube onde começou a carreira. Nesta temporada, o jogador só atuou em partidas amistosas e por opção da comissão técnica não chegou a ser relacionado entre os inscritos para a disputa da primeira fase tanto do Campeonato Paulista como da Copa Libertadores.

Com pouco espaço no São Paulo, Antonio Carlos começou a despertar interesses de outros clubes. O Vitória e o Avaí também chegaram a sondar o jogador, que tem contrato até o fim do ano. Nos últimos meses o defensor treinou normalmente junto o grupo, mas não era relacionado para os jogos. Com a possível saída dele, o São Paulo ainda tem no elenco Rafael Toloi, Dória, Lucão, Paulo Miranda, Edson Silva, Rodrigo Caio e Breno como opções entre os zagueiros.

Antonio Carlos chegou ao São Paulo em 2013, quando o clube lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O zagueiro marcou 12 gols pelo time, alguns decisivos na reação para evitar a queda. No ano passado, o jogador começou o ano como titular e se manteve no posto durante o primeiro semestre, até seguidas lesões o tirarem do time. Edson Silva e Rafael Toloi, então, passaram a formar a dupla de defesa que levou a equipe até o vice-campeonato brasileiro.