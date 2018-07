Antonio Carlos e Osvaldo viram dúvidas no São Paulo

Ainda tentando se recuperar da derrota para o Goiás no Campeonato Brasileiro, o São Paulo deve ter os desfalques de Antonio Carlos e Osvaldo para a partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O zagueiro, que havia reclamado de dores na panturrilha esquerda na última sexta-feira e acabou cortado para o jogo no Serra Dourada, mais uma vez não treinou e sequer participou da atividade para os reservas no CT da Barra Funda. Já Osvaldo levou uma pancada no quadril na mesma região em que foi atingido pelo corintiano Gil na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, e voltou a sentir dores.

Se a dupla de fato ficar fora, Muricy Ramalho terá dificuldades para armar a equipe já que está com uma série de ausências. Alan Kardec não pode jogar a partida por já ter defendido o Palmeiras na competição, Luis Fabiano segue em recuperação de estiramento muscular e Kaká deve ser poupado por estar voltando a jogar.

Dessa forma, o treinador pode contar com apenas Ademilson, Pato e Ewandro no setor ofensivo. O único treino antes da partida contra o Bragantino acontece nesta terça-feira de manhã. Nesta segunda, os titulares fizeram trabalhos no Reffis enquanto os reservas foram à "arena" - um campo menor localizado atrás do alojamento - para um treino técnico.