Antônio Carlos e Pierre treinam entre os titulares no Fluminense

A dupla entrou nos lugares de Marlon e Gerson, garotos que atuaram nos últimos jogos do Campeonato Carioca. Mais do que a questão técnica, a mudança também foi um teste porque havia a expectativa de que Marlon e Gerson pudessem ser convocados para a seleção sub-20, o que fariam com que desfalcassem o Fluminense no início do Brasileirão. Mas o técnico da seleção, Alexandre Gallo, acabou convocando apenas o zagueiro.

Recuperado de uma fissura no pé direito, o atacante Fred participou normalmente das atividades. Já o meia Wagner, com dores na perna direita, fez apenas trabalhos de reforço muscular no treino da tarde.

Já a atividade da manhã foi marcada por uma inovação de Drubscky. Num treino dinâmico, ele simulou duas situações de ataque nas quais os jogadores de frente investiam em direção ao gol, sempre com um zagueiro no encalço. Em seguida, a jogada era repetida em outro gol que ficava logo atrás do primeiro.