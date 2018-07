Antônio Carlos e Robert batem boca em ônibus do Palmeiras

Uma ríspida discussão entre o atacante Robert e o técnico Antonio Carlos marcou o retorno do Palmeiras do Rio de Janeiro para São Paulo nesta segunda-feira.

No momento mais crítico do bate-boca entre o atacante e o treinador houve gritos, troca de xingamentos e palavrões. O JT apurou que, no entanto, os dois não chegaram a trocar socos porque foram separados.

O motivo da briga foi o fato de Antônio Carlos ter cobrado melhor desempenho de alguns de seus atletas durante o trajeto de ônibus do hotel onde a delegação estava hospedada e o aeroporto, no Rio.

O técnico se dirigiu ao fundo do ônibus para falar com alguns de seus comandados. Robert, um dos que foram cobrados, não gostou da atitude e começou a discussão.

O episódio dividiu o elenco entre os que apoiaram Robert e os que ficaram ao lado das cobranças do treinador. A diretoria fará reunião com Antônio Carlos, na manhã desta terça, para definir qual atitude tomará como punição aos envolvidos no episódio.

Outro lado

Em entrevista ao programa Bem Amigos, do Sportv, o técnico palmeirense confirmou a discussão no ônibus, e afirmou que alguns atletas liberados após o empate com o Vasco chegaram após o horário estipulado pela comissão técnica e por isso foram repreendidos.

"Eles foram liberados para se apresentarem em um determinado horário, e não chegaram. Todos foram repreendidos no ônibus", disse o técnico, que ainda criticou quem vazou a discussão para a imprensa.

"A diretoria já está sabendo tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. A pessoa que vazou isso para a imprensa está trabalhando contra o Palmeiras", completou.

Atualizada às 21h43