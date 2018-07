Antônio Carlos e Robert deixam o Palmeiras

Antônio Carlos Zago não é mais treinador do Palmeiras. Ele pediu demissão no começo da madrugada de hoje ao presidente Luis Gonzaga Belluzzo e ao diretor Gilberto Cipullo durante a festa de 30 anos da Traffic, parceira do clube. Zago resolveu deixar o comando da equipe após a informação da discussão entre ele e o atacante Robert ter sido divulgada pela imprensa.

Quem também deixa o clube é o atacante, dispensado após reunião da diretoria do Palmeiras na manhã desta terça-feira.

A história da saída do treinador da equipe alviverde começou na noite de domingo, logo após o empate da equipe em 0 a 0 contra o Vasco, no Rio. Segundo Zago, quatro atletas evangélicos receberam autorização para retornar a São Paulo ainda na noite de domingo, antes do restante do elenco, que pegaria o voo apenas na manhã de segunda-feira.

De acordo com o treinador, os quatro atletas pagaram do próprio bolso pela passagem. Com a liberação do grupo, outros quatro atletas, entre eles o atacante Robert, pediram autorização para deixar o hotel onde o Palmeiras estava hospedado no Rio para sair. Antonio Carlos Zago deixou os jogadores aproveitarem a noite, mas impôs um horário para os atletas voltarem ao hotel.

Os jogadores chegaram depois do horário combinado e Robert ainda discutiu com um segurança no saguão do hotel. O treinador foi cobrar os envolvidos, mas resolveu passar o caso para a diretoria após notar que o atacante estava alterado.

Já em São Paulo e com a notícia de uma suposta troca de socos entre ele e Robert, Zago entrou no ar, ao vivo, no programa Bem Amigos, do SporTV, e afirmou que ele apenas havia discutido com o jogador. Isso deixou a diretoria de futebol do Palmeiras irritada.

Durante a festa da Traffic, Zago reafirmava que tolerava muita coisa no futebol, menos indisciplina. Por volta da 0h30, em conversa com Belluzzo e Cipullo, o treinador pediu demissão do cargo e foi embora da festa.

A reapresentação do elenco do Palmeiras, que seria na manhã de hoje, foi transferida para o período da tarde. Para o jogo do próximo sábado, contra o Grêmio, às 16h no Palestra Itália, Jorge Porto Iparraguirre, o Parraga, treinador do Palmeiras B, deverá comandar a equipe.

Na tarde desta terça-feira, a diretoria vai promover uma coletiva com a imprensa para divulgar oficialmente as decisões do clube.

Atualizado às 23h39 para correção de informação