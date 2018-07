Antônio Carlos e Robert discutem em retorno para SP Uma ríspida discussão entre o atacante Robert e o técnico Antonio Carlos marcou o retorno do Palmeiras do Rio para São Paulo nesta segunda-feira. No momento mais crítico do bate-boca entre o atacante e o treinador houve gritos, troca de xingamentos e palavrões. A Agência Estado apurou que, no entanto, os dois não chegaram a trocar socos porque foram separados.