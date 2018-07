Antônio Carlos elogia evolução da defesa palmeirense

Para o técnico Antônio Carlos, a defesa tem sido o melhor setor do Palmeiras nos últimos jogos - foram apenas dois gols sofridos em cinco partidas. Por isso, ele acredita ser uma boa arma para encarar o Vasco neste domingo, em São Januário, pelo Brasileirão.

Veja também:

Hawilla detona Palmeiras e diz que Diego Souza não irá para o Corinthians

"Desde a nossa chegada (em fevereiro), estamos trabalhando para corrigir as principais deficiências e a defesa teve uma melhora considerável. Isso é fruto do trabalho. Não tenho dúvida que com o ataque será a mesma coisa", disse o técnico.

Para essa melhora no ataque, Antônio Carlos também conta com a contratação de novos jogadores. "Estamos formando um grupo de qualidade e os reforços vão chegar. Não está fácil contratar, mas temos de ter paciência", explicou o treinador.

Diante do Vasco, o técnico do Palmeiras revelou que espera conseguir a vitória mesmo jogando em São Januário. "Trabalhamos forte essa semana e vamos bastante preparados para esse confronto", prometeu Antônio Carlos.