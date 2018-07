Antônio Carlos elogia opções no elenco do Botafogo Com a maratona de jogos na temporada, os clubes brasileiros aprenderam que precisam de peças de reposição para brigar por títulos. Foi pensando nisso que o Botafogo reforçou sua equipe, com as chegadas do zagueiro Brinner, ex-Paraná, do meia Andrezinho, ex-Internacional, e do atacante Jobson, que estava emprestado ao Bahia. Para o zagueiro Antônio Carlos, o elenco numeroso será fundamental se a equipe quiser ter sucesso em 2012.