Antônio Carlos elogia volta de Deyverson ao time titular do Palmeiras

O zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras, elogiou nesta terça-feira uma mudança no time promovida no treino da manhã pelo auxiliar técnico Paulo Turra. Para o defensor, a entrada de Deyverson na formação titular ajuda a equipe, pois a presença de um centroavante contribui no auxílio à marcação e para conseguir a marcação de faltas no campo de ataque.

"Temos de exaltar os últimos jogos do Deyverson, ele tem nos ajudado. Eu não vi ele perder uma bola nos últimos jogos de cabeça, brigou, lutou. Ele ajuda, sim. No aperto, ter um centroavante para a gente é bom, porque ele chama a falta, e isto pode dar um fôlego atrás", comentou o zagueiro, que recentemente teve a contratação efetiva concluída pelo Palmeiras.

Deyverson entrou na formação titular no esboço armado por Paulo Turra. O atacante ainda não fez gols em partidas oficiais neste ano, mas mesmo assim ganhou o voto de confiança da nova comissão técnica. "Jogar com centroavante é muito bom, sim, e acho que vai encaixar bem. Vamos ver o que o professor Felipão (Luiz Felipe Scolari) vai falar, ele gosta de jogar assim, e eu particularmente também gosto de um centroavante na frente", disse.

O próximo jogo do Palmeiras será na quinta-feira, contra o Bahia, em Salvador, pela Copa do Brasil. O time será comandado por Paulo Turra. O novo técnico do time, Luiz Felipe Scolari, deve se apresentar ao clube no fim da semana. "Mudança drástica de estilo acho que não vai ter. Cada treinador que vem implantando sua filosofia, muda, mas muito pouco. Com a gente se conhecendo em campo, fica muito mais fácil a conversa", afirmou.