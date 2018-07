Antônio Carlos encaminha Inter com Edenílson e Carlinhos para quartas do Gaúcho

O técnico Antônio Carlos Zago encaminhou a formação do Internacional para encarar o Cruzeiro na quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Em atividade realizada nesta terça, o treinador armou a equipe com o lateral Carlinhos e o volante Edenílson entre os titulares.

O destaque fica por conta de Edenílson. Recém-contratado junto ao futebol italiano, onde estava atuando pelo Genoa, o volante foi regularizado no fim da semana passada, treinou normalmente nos últimos dias e terá a primeira chance logo como titular.

Ele vai compor o trio de volantes do Inter com Rodrigo Dourado e Uendel, que voltará ao meio de campo graças à entrada de Carlinhos na lateral esquerda. O jogador se mostrou recuperado de uma lesão muscular na coxa, trabalhou normalmente neste início de semana e será titular.

Outra novidade na equipe será o zagueiro Léo Ortiz, que entrará na vaga do lesionado Paulão. No ataque, Nico López foi mantido e formará dupla com Brenner. Já o volante chileno Felipe Gutiérrez, apresentado na última segunda, treinou normalmente e deve ficar como opção entre os reservas.

Desta forma, Antônio Carlos deve levar o Inter a campo na quinta-feira com: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D’Alessandro; Nico López e Brenner.