Antonio Carlos exalta retrospecto contra rival e quer vitória no Fla-Flu

De volta ao Fluminense após dez anos, o zagueiro Antonio Carlos voltará a disputar um clássico diante do Flamengo neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador se mostrou confiante em manter o bom retrospecto diante do rival, já que em sete duelos foram três vitórias, dois empates e somente duas derrotas.

"Tomara que consiga manter (o retrospecto). Fico feliz de ter jogado esse clássico outras vezes e agora ter a oportunidade de defender o Fluminense novamente contra o Flamengo. Vamos treinar forte durante a semana, ajustar todos os detalhes para que possamos fazer um grande jogo e sairmos vitoriosos", declarou.

Seu último clássico foi o que lhe trouxe melhores lembranças: uma goleada por 4 a 1 na decisão da Taça Rio de 2005. Como naquela oportunidade, o zagueiro espera que a torcida do Fluminense compareça em peso ao Maracanã para apoiar o time. "Esperamos que o Maracanã esteja lotado e que a torcida tricolor possa jogar junto com a gente porque precisamos deles para que estejamos mais fortes nesse clássico", comentou.