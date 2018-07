Antônio Carlos festeja marca de 150 jogos no Botafogo Embora o Botafogo esteja apenas se preparando para cumprir tabela nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Antônio Carlos terá um motivo para se orgulhar neste domingo, quando a equipe enfrentará o Atlético-MG, às 17 horas, no Engenhão. Capitão do time, ele completará 150 partidas com a camisa botafoguense.