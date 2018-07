Antônio Carlos passa bem após cirurgia na tireoide

"Tudo transcorreu normalmente e ele deve receber alta já nesta sexta-feira. Como não existe nenhuma recomendação, vamos avaliá-lo e ele poderá voltar a trabalhar já no final de semana, usando uma proteção na região do pescoço", explicou o médico.

O treinador foi operado pelo cirurgião Dorival de Carlucci Júnior, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Antônio Carlos deverá estar em condições de comandar o time na semana que vem, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no confronto com Atlético Goianiense ou Santa Cruz, que decidem a classificação nesta quinta.