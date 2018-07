Antônio Carlos passa por cirurgia no Palmeiras

Depois da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou uma baixa para os próximos treinos. O técnico Antônio Carlos passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, para a retirada de um nódulo na tireoide, e só será liberado para trabalhar na segunda.

O departamento médico do Palmeiras detectou o nódulo após um exame de rotina, realizado há algumas semanas. Feito o diagnóstico, um especialista recomendou que Antônio Carlos fizesse a cirurgia.

"Após o diagnóstico feito pelo próprio clube, consultamos um especialista que optou pelo procedimento cirúrgico. Ele vai ficar em repouso até domingo e, na segunda-feira, deve voltar aos trabalhos, após fazermos uma análise clínica", explicou o médico Rubens Sampaio.

O Palmeiras se classificou às quartas da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético Paranaense por 1 a 1, quarta-feira, na Arena da Baixada. Agora, aguarda o vencedor do confronto desta quinta entre Atlético Goianiense e Santa Cruz.