Antônio Carlos pede cuidado ao Botafogo contra o Macaé Com 12 pontos, na segunda colocação do Grupo A da Taça Guanabara, o Botafogo depende apenas de si próprio para ir às semifinais. Uma vitória diante do Macaé, neste sábado, fora de casa, pela última rodada, garante o avanço da equipe. Por isso, o zagueiro Antônio Carlos pediu atenção na partida e elogiou o adversário, quarto lugar do grupo.