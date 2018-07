Antônio Carlos pede fim dos empates no Botafogo Preocupado com os últimos resultados do Botafogo no Brasileirão, o zagueiro Antônio Carlos cobrou o fim dos empates nesta reta final para o time seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores. A equipe carioca acumula o maior número de igualdades no campeonato, em 17 partidas.