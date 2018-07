Antônio Carlos prevê dificuldade diante do Atlético-GO

O técnico Antônio Carlos elogiou o time do Atlético-GO e previu dificuldades para o Palmeiras na partida desta quinta-feira, no Palestra Itália, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"É um time que atua junto há pelo menos três anos e já provaram estar vivendo um grande momento, com o acesso para a Série A, e por terem praticamente assegurado o título do estadual", enumerou o treinador.

Antônio Carlos também mostrou preocupação com a experiência do elenco e do técnico Geninho, à frente do Atlético. "[O time] Possui atletas experientes e um treinador acostumado com conquistas e jogos importantes. Não resta dúvida que teremos muitas dificuldades", previu o técnico, em sua primeira coletiva após a retirada de um nódulo na tireoide, na quinta passada.

Diante destas dificuldades, o comandante do Palmeiras pediu o apoio da torcida para empurrar o time nesta quinta. "Sei que a procura por ingressos tem sido grande e o torcedor está confiante porque o time voltou a vencer e jogar bem. Mas precisamos da paciência dele", convocou.