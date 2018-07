Antonio Carlos quer aproveitar nova chance com Muricy

O São Paulo deve ter a volta de um velho titular para pegar o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, pela 24.ª rodada do Brasileirão. Com Rafael Toloi machucado, Antonio Carlos deverá retomar a posição na zaga tricolor, perdida exatamente quando ele se lesionou.

"É bom poder voltar, porque o ritmo de jogo é importante. Se o Muricy optar por mim, quero jogar bem e repetir o trabalho que eu estava fazendo antes da lesão. Se eu jogar, quero ir bem, retomar a confiança e me firmar de novo", comentou Antonio Carlos, nesta terça-feira.

O zagueiro foi titular absoluto até se machucar, ficando de fora de apenas um jogo, porque foi poupado. Sofreu contusão em meados de julho, chegou a voltar contra o Vitória, em agosto, mais saiu da partida com novas dores na panturrilha. Quando voltou a ficar à disposição, foi colocado no banco de Edson Silva e Rafael Toloi.

Contra o Corinthians, domingo, Toloi sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e saiu ainda no primeiro tempo. Antonio Carlos entrou no lugar dele e fez um pênalti. Contra o Flamengo, sabe que o São Paulo precisa se recuperar.

"Por jogarmos em casa, precisamos conseguir um resultado positivo. E tomara que eu possa ajudar de alguma forma. Já fiz contra o Flamengo, inclusive em final, e é sempre bom poder ajudar o time. Tenho certeza de que será um grande jogo para o torcedor poder acompanhar", aposta.