Antonio Carlos quer recorde como zagueiro artilheiro

Antonio Carlos já foi titular absoluto do São Paulo, saiu e voltou do time, mas hoje é reserva. Na segunda-feira, diante do Goiás, vai atuar porque Rafael Toloi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, terá chance de bater um recorde histórico e se tornar o maior zagueiro artilheiro da história do Brasileirão.

Depois de 23 gols por clubes cariocas (13 no Botafogo, seis no Flamengo e quatro no Fluminense), Antonio Carlos já fez cinco pelo São Paulo. Com mais um, chega aos 29 e se iguala a Junior Baiano, outro defensor que passou pelo Morumbi.

"É uma marca difícil, expressiva para um defensor e por isso fico ainda mais feliz", disse Antonio Carlos. "Quando comecei a jogar, não tinha ambição de ser artilheiro. Mas, já que foi acontecendo, fico feliz pelo reconhecimento."

Mais do que igualar o recorde de Junior Baiano, Antonio Carlos quer aproveitar a oportunidade para mostrar ao técnico Muricy Ramalho que merece um lugar regularmente no time titular do São Paulo. "Vamos ver se consigo uma sequência, porque eu vinha jogando. Agora, estou em busca do meu espaço de novo, porque estamos bem representados lá atrás", completou o defensor.