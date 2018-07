Antonio Carlos renova com São Paulo até o fim de 2015

"Fico muito feliz, porque em tão pouco tempo consegui uma grande sequência de jogos e ainda marquei alguns gols", brincou o defensor, em entrevista ao site oficial do São Paulo. Antonio Carlos é conhecido pela eficácia no ataque, tendo marcado 11 vezes nas 50 partidas que fez pelo clube desde que chegou em agosto do ano passado.

"O acordo me deixou ainda mais animado, já que criei uma rápida identidade com o clube. A renovação me deixou feliz e, agora, tenho mais tempo para poder buscar títulos. Só fica marcado na história quem ganha troféus", afirmou o zagueiro, que em 2013 ajudou o São Paulo a sair da zona de rebaixamento.

"Quando cheguei ano passado, a situação era difícil no Brasileiro, mas conseguimos reverter. Agora, as coisas estão mais tranquilas e isso é importante para o trabalho no dia-a-dia", disse Antonio Carlos, que voltará a defender o clube em uma partida oficial em 16 de julho, fora de casa contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.