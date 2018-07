Antônio Carlos retorna e comanda treino no Palmeiras

Depois de passar por uma cirurgia na semana passada, para a retirada de um nódulo na tireoide, o treinador Antônio Carlos demonstrou estar totalmente recuperado e esteve presente no treino do Palmeiras deste domingo.

A atividade contou com um trabalho de dois toques em campo reduzido, jogadas ensaiadas com bola rolando e um coletivo com 12 jogadores em cada equipe.

Um dos principais destaques do treino foi o volante Marcos Assunção, recém-contratado pelo Palmeiras e que será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, a partir do meio-dia.

Marcos Assunção se movimentou bem, deu bons passes e demonstrou que pode reforçar a equipe para a partida de quinta-feira contra o Atlético Goianiense, no Palestra Itália, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.