Antonio Carlos se despede do São Paulo e vai para o Fluminense

O zagueiro Antonio Carlos foi ao treino do São Paulo pela última vez nesta segunda-feira. O jogador rescindiu contrato com o clube, acertou com o Fluminense e visitou o CT da Barra Funda para se despedir dos ex-companheiros de time.

Já sem o uniforme do São Paulo, Antonio Carlos ficou no banco de reservas e acompanhou parte do trabalho físico dos jogadores. Aos poucos, cumprimentou os colegas e deixou o CT. Nos últimos dias o zagueiro esteve no Rio de Janeiro já para acertar o contrato com o time das Laranjeiras, onde começou a carreira.

O jogador estava no São Paulo desde 2013 e foi peça importante na luta contra o rebaixamento, no mesmo ano. O defensor se destacou pelas boas aparições no ataque e marcou 12 gols em 63 jogos pelo clube. Antonio Carlos foi titular até metade do ano passado, quando uma sequência de lesões o tirou do time.

O zagueiro perdeu espaço no elenco e em 2015 sequer foi inscrito para as disputas do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. A única partida dele no ano foi diante do Vasco, em um amistoso de pré-temporada realizado em Manaus, pelo Torneio Super Series, em janeiro.