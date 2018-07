Antonio Carlos sente panturrilha e desfalca o São Paulo em Goiânia

O técnico Muricy Ramalho pode ter que desistir da ideia de finalmente testar Rodrigo Caio na sua posição de origem, como volante. Neste sábado, o zagueiro Antonio Carlos voltou a sentir a panturrilha e vai desfalcar a equipe do São Paulo diante do Goiás, domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antonio Carlos deixou mais cedo o treino de sexta-feira, já com as dores na panturrilha esquerda, virando dúvida para domingo. Neste sábado, ele chegou a iniciar o treinamento da manhã no CT da Barra Funda, mas voltou a reclamar das dores. Assim, nem viaja com o elenco para Goiânia.

Sem o zagueiro, Muricy Ramalho tem duas opções. Uma é fazer uma troca simples, por Edson Silva ou Lucão, e manter o esquema. Outra é deslocar Rodrigo Caio de volta para a zaga, agora ao lado de Rafael Toloi, que reestreia após voltar de empréstimo à Roma, e abrir espaço para Maicon jogar no meio-campo.

Além de Antonio Carlos, o treinador não vai poder contar, no banco de reservas, com o volante Denilson, que está com sinusite e nem treinou neste sábado. O jogador, de qualquer forma, seria reserva. Luis Fabiano, vale lembrar, está no departamento médico, com lesão muscular.

A partida diante do Goiás, às 16h de domingo, vai marcar a estreia de Kaká pelo São Paulo. Com ele, o time vai ter: Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Rodrigo Caio (Edson Silva ou Lucão) e Alvaro Pereira; Souza, Maicon (Rodrigo Caio), Kaká e Ganso; Ademilson e Alan Kardec. Alexandre Pato e Osvaldo ficam no banco.