Antônio Carlos testa Palmeiras com Figueroa no meio

O técnico Antônio Carlos testou algumas mudanças no Palmeiras em coletivo realizado nesta terça-feira, na preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, na quinta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a principal delas foi a escalação do lateral-direito Figueroa, recuperado de contusão, no meio-de-campo.

Assim, Ewerthon foi para a reserva e Diego Souza jogou improvisado no ataque. E Figueroa, que já atuou na meia quando estava no Colo-Colo, atuou na armação ao lado de Lincoln.

"O Antônio [Carlos] ainda não conversou sobre a maneira que vamos jogar, mas já fizemos três coletivos e estamos procurando a melhor formação", explicou Lincoln.

Com dores no joelho, o volante Edinho não treinou e deu lugar a Márcio Araújo. Outra baixa foi a do meia-atacante Marquinhos, que levou pancada na coxa direita e deixou o coletivo mais cedo. Assim, o Palmeiras treinou com: Marcos; Eduardo, Danilo, Léo e Armero; Pierre, Márcio Araújo, Figueroa e Lincoln; Diego Souza e Robert.