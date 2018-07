Antônio Carlos treina no São Paulo e pode enfrentar o Atlético-PR

O técnico Muricy Ramalho voltou a trabalhar no São Paulo e ganhou uma boa notícia: o zagueiro Antônio Carlos está recuperado de lesão e deve formar dupla de zaga com Paulo Miranda, pois Edson Silva está suspenso. O próprio jogador afirmou que está em boas condições. "Estou bem", disse, após se recuperar de uma contratura no músculo posterior da coxa direita.

Na lateral-direita, Auro também pode retornar, permitindo que Hudson seja usado no meio no lugar de Souza, que está na seleção brasileira. O volante sabe que pode ser importante em várias funções e não teme jogar improvisado na defesa caso seja necessário. "Mesmo jogando na lateral, acredito que foi uma ótima oportunidade para mais uma vez poder mostrar o meu futebol. O Campeonato Brasileiro é longo e surgirão outras chances. Por isso, é sempre importante entrar bem e ficar preparado", diz.

Hudson se espelha na situação de Michel Bastos, que foi contratado recentemente e já jogou como meia, volante e lateral-esquerdo. Por isso, Hudson quer ser titular, não importa onde. "Seja na lateral ou no meio de campo, estou à disposição, como tem acontecido com o Michel Bastos", diz, ciente de que Michel ocupará o lugar de Alvaro Pereira, que está na seleção uruguaia.

Convocado por Dunga, Kaká é outro desfalque e deve dar lugar a Maicon. Existe uma possibilidade mais remota de Muricy colocar Osvaldo ou Luis Fabiano, entrando em campo com três atacantes diante do Atlético-PR. Mas o mais provável é a manutenção da formação no 4-4-2. "Cabe ao Muricy optar por uma formação mais ofensiva ou cautelosa", conclui Ganso.