Antônio Carlos Zago pode ser suspenso das finais do Campeonato Gaúcho

Em julgamento a ser realizado na quarta-feira, a Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol pode suspender o técnico Antônio Carlos Zago, o auxiliar-técnico do Internacional, Galeano, e o médico do Caxias, Jeferson Mezzomo, pela confusão ocorrida no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, no último dia 15. Durante o segundo tempo da partida no estádio Beira-Rio, o médico do time do interior discutiu com jogadores do Inter, e os dois membros da comissão técnica colorada se envolveram: Zago chutou Mezzomo, que também foi empurrado por Galeano, na área técnica do Internacional.

O treinador foi denunciado no artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de quatro a 12 jogos. Já Galeano foi citado no artigo 250 (ato hostil), que estipula suspensão de um a três partidas. O médico do Caxias foi denunciado pelo artigo 258 (atitude contrária à disciplina), que prevê punição de até seis partidas.

Além dos três, o árbitro da partida, Roger Goulart, pode ser punido. Ele foi denunciado por deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida, conforme previsto no artigo 266, e pode receber suspensão de 30 a 360 dias, além de uma multa de até R$ 1 mil. Caso seja punido, Zago não poderá comandar o Internacional nas finais do Campeonato Gaúcho, contra o Novo Hamburgo nos próximos dois domingos (30 de abril e 7 de maio).

Zago pode ainda ser denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva pela cena protagonizada à beira do campo, na segunda partida da semifinal do Gauchão, no último domingo. Ao tentar se desvencilhar da marcação, o jogador Elyeser, do Caxias, abriu o braço e atingiu o técnico do Inter, que estava próximo à bandeirinha do escanteio. Zago levou a mão ao rosto e caiu no chão.