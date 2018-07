Antonio Carlos Zago reassume o Juventude na reta final da Série B

Como era esperado, o Juventude acertou a volta do técnico Antônio Carlos Zago, vice-campeão da Série C com o Fortaleza, para substituir Gilmar Dal Pozzo no restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Na verdade, o acordo é até o final de 2018. Junto com ele serão apresentados em Caxias do Sul (RS) o preparador físico Carlos Pacheco e o auxiliar Galeano.

A expectativa é que ele já dirija o Juventude no próximo dia 3, às 19h15, quando a equipe recebe o Ceará no estádio Alfredo Jaconi, pela 33.ª rodada da Série B. Após um início promissor na competição nacional, o time gaúcho caiu de rendimento e está sem marcar um gol sequer nos últimos cinco jogos. Mas ocupa posição intermediária na tabela de classificação, com 46 pontos, em oitavo lugar.

O Fortaleza, inclusive, já confirmou a saída de Antônio Carlos Zago e busca um outro treinador para seguir de olho na próxima temporada. "Gratidão, professor. É esta a palavra. Obrigado por toda a dedicação, pelo trabalho impecável. Desejamos sucesso na sua caminhada", publicou o clube cearense em suas redes sociais. Vice-campeão da Série C, ele deixa o clube com a fama de vitorioso. O vencedor da terceira divisão nacional foi o CSA, de Alagoas.