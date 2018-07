Antonio Conte se irrita com boatos sobre retorno de Ancelotti ao Chelsea

Com o "fantasma" de Carlo Ancelotti rondando os principais clubes europeus, após a demissão do Bayern de Munique, a imprensa do Velho Continente teve de ouvir um sermão de outro treinador italiano. O técnico do Chelsea, Antonio Conte, se irritou nesta sexta-feira com boatos de que o time de Londres estava preparado para substitui-lo pelo italiano.

+ Após derrota por 3 a 0 para o PSG, Bayern confirma demissão de Ancelotti

Além da mudança de técnicos noticiada pela imprensa italiana, algumas fontes também divulgaram que os jogadores do time inglês estavam insatisfeitos com o treinador e enviaram mensagens para o ex-técnico da equipe, Steve Holland. "Estão (imprensa) tentando criar problemas entre mim, o clube e os jogadores. Isso é uma falta de respeito", disse Conte, que já foi treinado por Ancelotti quando era jogador da Juventus.

Os boatos sobre a saída de Antonio Conte começaram após as duas derrotas consecutivas sofridas pelo Chelsea no Campeonato Inglês: batido pelo líder Manchester City e pelo lanterna da competição, o Crystal Palace. No entanto, no último sábado, os comandados do italiano venceram o Watford por 4 a 2.

Nesta sexta-feira, um porta-voz do Chelsea afirmou que as informações da imprensa de uma possível mudança no comando técnico são "completamente sem sentido". Ele também negou que Holland, hoje auxiliar técnico de Gareth Southgate na seleção da Inglaterra, tenha sido procurado por qualquer jogador da equipe.

"Eu posso aceitar que se escreva que o clube está preparado para me tirar. Eu posso aceitar a história dos jogadores, mas colocar o nome de outra pessoa não é correto. Não é nada bom quando alguém precisa me enviar mensagem dizendo que não é verdade. Eu odeio esse tipo de situação", desabafou o italiano.

Pela 10.ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Bournemouth neste sábado. Com 16 pontos, o time ocupa a quarta colocação do torneio, com nove pontos de desvantagem para o Manchester City.