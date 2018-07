Antonio Lopes diz que não há prazo para Botafogo anunciar novo treinador

Com o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e fora da Copa do Brasil, Antonio Lopes diz que procurará um técnico experiente, mas que não peça valores exorbitantes. "Esperamos um treinador com perfil bastante competente, com um bom currículo e de personalidade", disse. "Tenho a impressão que os atuais treinadores sabem que o futebol não é mais como antigamente, quando se ganhava muito. Costumam aceitar salários mais modestos e acho que o Botafogo pode pagar", emendou.

René Simões caiu no dia seguinte à eliminação do Botafogo para o Figueirense, em casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de empatar o jogo de ida em Florianópolis por 2 a 2, a equipe carioca levou um gol no final da partida no Engenhão, perdeu por um 1 a 0 e se despediu do torneio.

"É o que acontece no futebol. Foram os resultados. A equipe não vinha bem nos últimos jogos e ele foi demitido por conta disso. Ele fez uma boa campanha no Estadual e no início da Série B, mas isso acontece. Quando eu era treinador também funcionava assim, até quando ganhava títulos. Já passei por isso também e acho que faz parte do futebol", comentou.

Ao mesmo tempo que procura um treinador, Antonio Lopes disse que também tentará ao menos dois reforços. "Temos o problema do volante e do atacante de área que precisamos contratar. Não pode ser de uma hora para outra e estamos analisando jogadores que tem chegado ao nosso conhecimento. Nosso setor de inteligência também está analisando com calma para não se precipitar".

Líder da Série B com os mesmos 24 pontos dos outros três primeiros colocados, o Botafogo será comandado pelo auxiliar Jair Ventura neste sábado contra o Náutico, no Rio, pela 13.ª rodada. "Vamos ver o desempenho dele, quem sabe possa continuar. Por enquanto ele é o responsável pela direção da equipe", finalizou Antonio Lopes.