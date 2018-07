Antônio Lopes é o novo diretor de futebol do Atlético-PR

"Estou voltando feliz. Todos sabem que é o time que eu torço aí, sempre me identifiquei muito e agora volto ao convívio do Atlético nesta nova função. Quando conversei com o [presidente Mario Celso] Petraglia, não tive dúvidas em voltar, pois sei do grande projeto do clube", afirma Lopes.

Com cinco passagens pelo Atlético, como treinador, entre 2000 e 2011, Lopes agora será o intermediário entre a comissão técnica e a presidência. "Serei o elo entre a presidência e a comissão técnica. Farei um trabalho parecido com que eu fiz na seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2002, onde fomos pentacampeões. Vou trabalhar junto com toda a comissão, procurando assessorar o trabalho e oferecendo boas condições técnicas".

Em seu retorno ao clube, Lopes já promete fortalecer o elenco, na reabilitação do time, após uma temporada na segunda divisão. "O Atlético está se preparando bem, com uma estrutura espetacular. A expectativa é boa e um prenúncio que teremos um bom ano. A torcida pode esperar um profissional dedicado ao máximo para fazer com que o clube tenha uma boa Série A e volte ser aquele Atlético forte". Lopes será apresentado no Atlético no dia 3 de janeiro, no CT do Caju.