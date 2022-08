Antony é vendido pelo Ajax por R$ 500 milhões ao United; veja quanto o São Paulo tem a receber

Antony está próximo de ser anunciado como novo reforço do Manchester United para a sequência da temporada. Segundo informações do portal The Athletic e do jornal holandês De Telegraaf, o Ajax aceitou uma proposta no valor de 100 milhões de euros (R$ 500 milhões na cotação atual) pelo atacante da seleção brasileira.

A expectativa é de que o anúncio oficial da contratação de Antony aconteça no início desta semana. O jogador de 22 anos nem mesmo foi relacionado para o duelo contra o Utrecht, neste domingo, pelo Campeonato Holandês.

Leia Também Neymar marca de pênalti e assegura o empate que coloca o PSG na liderança do Francês

O desejo de Antony em vestir a camisa do Manchester United para que a negociação fosse concretizada. Antes de fechar o negócio em 100 milhões de euros, o Ajax recusou outras duas propostas do time inglês, sendo a última no valor de 90 milhões de euros (R$ 453,72 milhões).

No Manchester United, Antony se juntará aos brasileiros Fred e o recém-contratado Casemiro. O volante de 30 anos da seleção brasileira é o principal reforço dos ingleses nesta temporada, sendo adquirido junto ao Real Madrid por 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões), se despedindo da equipe espanhola como ídolo após nove anos e diversos títulos.

Quanto o São Paulo vai receber pela venda de Antony?

O São Paulo irá receber aproximadamente 19,1 milhões de euros (cerca de R$ 96,6 milhões) pela venda de Antony pelo Ajax ao Manchester United. O tricolor paulista vendeu o atacante aos holandeses em 2020 por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). Na negociação, o clube brasileiro acertou em ficar com 20% do lucro de uma futura venda.

Parte do montante, cerca de R$ 17 milhões, diz respeito aos 3,5% que o São Paulo tem direito na negociação pelas regras do mecanismo de solidariedade da Fifa.