Antony brilha e seleção olímpica goleia Venezuela no Recife

Em noite inspirada de Antony, a seleção brasileira olímpica goleou a Venezuela por 4 a 1 nesta quinta-feira, no reformado Estádio dos Aflitos, no Recife. O jogador do São Paulo foi o destaque do amistoso, com dois gols e uma assistência. Douglas Luiz e Pedro, ex-Fluminense, marcaram os outros gols da equipe nacional.

O confronto faz parte da preparação da seleção sub-23 para o Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro na Colômbia. O Brasil mira a classificação para tentar defender o ouro olímpico conquistado nos Jogos do Rio-2016.

Nesta quinta-feira, o técnico André Jardine escalou a equipe com Ivan; Emerson, Luiz Felipe, Ibanez, Caio Henrique; Douglas Luiz, Wendell, Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha. No decorrer do duelo, o treinador colocou em campo Rodrygo, Pedro, Mauro Junior, Allan e Bruno Guimarães.

A partida teve início com atraso de cerca de 15 minutos por conta de uma queda de energia no estádio. Quando a luz voltou, a seleção impôs seu domínio em campo e deu poucas chances ao time venezuelano. Na primeira boa chance do jogo, aos 18, Matheus Cunha cabeceou com perigo e exigiu grande defesa do goleiro venezuelano.

Cinco minutos depois, Douglas Luiz abriu o placar em um forte chute de fora da área. O gol confirmou o bom momento da seleção na partida. Mas a Venezuela acabou buscando o empate num lance fortuito. Aos 36, Cásseres deixou dois marcadores para trás e chutou. A bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Ivan.

Depois de levar o empate, a seleção voltou a pressionar o rival. Aos 44, Matheus Cunha desperdiçou grande chance ao receber passe na marca do pênalti e, cara a cara com o goleiro, mandou rente à trave direita.

O segundo gol brasileiro veio somente no segundo tempo. Aos 6, Antony bateu rasteiro e ampliou a vantagem brasileira, após boa troca de passes pela esquerda. O jogador do São Paulo marcou também o terceiro gol dois minutos depois. Paulinho iniciou bela jogada pelo meio e deu grande passe rasteiro para Antony só completar para as redes.

Difícil de ser parado em campo, Antony ainda deu a assistência para o quarto e último gol brasileiro. Foi aos 29 minutos, quando o são-paulino deu passe açucarado para Pedro, que acabara de entrar, completar com facilidade para as redes.

A seleção olímpica volta a campo na segunda-feira para mais um amistoso. O adversário será o Japão, na Arena Pernambuco, um dos palcos da Copa do Mundo de 2014.