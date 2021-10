Antony comemora estreia na seleção brasileira: 'Vivendo o melhor momento da minha carreira'

Em um período de 60 dias, aconteceu uma reviravolta na vida de Antony. O atacante foi convocado para defender a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio-2020, conquistou o ouro e agora está tendo a sua primeira oportunidade com o time principal. Em coletiva de imprensa, o jogador do Ajax, ex-São Paulo, disse estar vivendo o melhor momento de sua carreira e comentou a sensação de ver seu nome pela primeira vez na lista do técnico Tite.

Emocionado, Antony falou sobre a importância da convocação para ele e sua família. O jogador também comentou que passa um filme na cabeça, lembrando a infância em Guarulhos (SP), trabalhando com referências para ele.

"Quando recebi a notícia foi um momento de muita emoção para mim e minha família. Passa um filme na cabeça quando encontro jogadores aqui que são referência e compartilho com eles esse sonho. É muito gratificante poder ser um exemplo para o meu filho. Fico muito orgulhoso e pretendo ter ainda mais histórias para conta para ele", comentou.

Antony disse estar realizando um sonho e vivendo o melhor momento de sua carreira. Além disso, comentou a importância de esperar o seu momento e compartilhou suas próximas metas. "Estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Poder realizar o sonho de vestir a Amarelinha é muito gratificante para mim e minha família. Eu sou um jogador que trabalha muito. Não tenho pressa de esperar o meu momento. Tenho muitas metas para esse ano. Conquistar títulos, crescer cada vez mais aqui na seleção, sempre com humildade".

O atacante concluiu projetando suas expectativas para a estreia e disse que o foco é ajudar e aprender com a equipe. "Estar na seleção principal é o sonho de todos os jogadores e estou tendo o privilégio de vestir essa camisa. Eu posso ajudar o Tite com as minhas características, estou aqui para isso e para aprender. Espero somar com o grupo", pontuou Antony.

O primeiro jogo deste período da seleção brasileira será contra a Venezuela, nesta quinta-feira, em Caracas. A bola rola às 20h30 (de Brasília). Na sequência, tem pela frente Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo, em Barranquilla, às 18 horas, enquanto que o confronto com os uruguaios está marcado para as 21h30 do dia 14, em Manaus.