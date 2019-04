Antony deixa Paulistão valorizado e com vaga de titular assegurada no São Paulo

Em três meses, Antony passou de uma promessa como tantas outras de Cotia para uma realidade no São Paulo. Campeão e um dos destaques da Copa São Paulo, foi promovido nesta temporada e não decepcionou mesmo atuando entre os mais velhos. Ele atuou nos últimos 14 jogos – sendo 12 titular – do time na temporada e ganhou a confiança da comissão técnica.

A postura que tem demonstrado nos treinamentos e em campo, fazem com que o técnico Cuca veja o garoto de apenas 19 anos como um de seus titulares para o início do Brasileirão. Pelo menos enquanto Pablo se recupera de lesão – ficará de seis a oito semanas fora – Antony é quem deve assumir a vaga, e auxiliar Alexandre Pato no ataque tricolor.

Contra o Corinthians, foi dele o gol que levaria a decisão para os pênaltis, até Vagner Love aproveitar um belo cruzamento de Sornoza e garantir o gol da vitória e do título corintiano. Ao final da partida, os garotos foram destacados pelos jogadores mais velhos e pela diretoria e nos bastidores, Antony é quem mais tem chamado a atenção.

Além do bom rendimento no gramado, o garoto chama a atenção pela personalidade. Não se intimida em meio aos mais experientes, chama o jogo para si e cresce a cada jogo. No domingo, após o apito final, chorou muito no gramado e deixou o campo sendo consolado pelos companheiros.

Pouco tempo depois, usou as redes sociais para manifestar seu sentimento e mais uma vez deu mostra de seu amadurecimento. “Uma luta incrível. Uma evolução ímpar. Cada passo dado, cada nova vitória, cada aprendizado. Inesquecível tudo que vivi nos últimos meses. Esse Campeonato Paulista fez surgir um novo Antony, talvez um Antony que eu nem imaginava que existisse. Lamento a perda do título. Levo a sensação de que estamos e estou no caminho certo. O sonho continua e eu quero muito mais torcida são-paulina. Obrigado pelo incansável apoio de cada um de vocês nos últimos dias”, escreveu o atacante, em sua página no Instagram.

Para o começo do Brasileirão, Cuca já adiantou que Alexandre Pato será o seu centroavante, mas não deu pistas do restante do time. O certo é que Antony estará entre os 11 iniciais e o grande desafio da diretoria será conseguir segurar o jogador, que já está na mira de grandes clubes do futebol europeu.